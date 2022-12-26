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الاحتلال يُحول أسيرًا من رام الله للاعتقال الإداري

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الرسالة نت-الضفة الغربية

حولت محكمة الاحتلال (الإسرائيلي) الأسير ثائر يوسف حمدان (31 عامًا) من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله، للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت حمدان بتاريخ 18/10/2022 بعد اقتحام منزله، في قرية بيت سيرا ونقلته إلى التحقيق في مركز "عوفر"، وتعرض لتحقيق قاس، وبعد أن فشلت في إثبات أي تهمة بحقه، حولته للاعتقال الإداري بعد ما يزيد عن شهرين على اعتقاله.

وأشار إلى أن الأسير حمدان هو أسير سابق كان اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وكان آخر اعتقال له عام 2020، وخاض إضرابًا عن الطعام بعد تجديد الإداري له للمرة الثالثة على التوالي واستمر إضرابه 39 يومًا متتالية، وقد علق إضرابه بعد اتفاق مع إدارة السجون على عدم التجديد له وإطلاق سراحه.

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https://alresalah.ps/p/274488

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الاعتقال الإداري

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