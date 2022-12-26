تساقط أمطار.. طالع طقس السعودية اليوم الإثنين 26-12-2022 من المتوقع أن تكون حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 غير مستقرة مع توقعات بسقوط أمطار في أنحاء من المملكة العربية السعودية

وتوقعت خبراء الرصد الجوي بأن حالة الطقس اليوم في السعودية تكون غير مستقرة حيث تتأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية بأحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة

وأفادوا بأن ربما تؤدي حالة الطقس إلى سقوط الثلوج على مرتفعات الظهر وجبل اللوز في منطقة تبوك

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متى تسقط أمطار على السعودية

وخلال ساعات الصباح من اليوم الاثنين تكون درجة الحرار منخفضة ما يؤدي إلى تساقط زخات من الأمطار على أجزاء عشوائية من شمال وشرق الرياض إدارياً والقصيم وحائل وشرق الحدود الشمالية رفحاء

وقال خبراء الرصد الجوي بأن الأمطار التي تسقط على أنحاء المملكة العربية السعودية تمتد تدريجياً لأجزاء مُتفرقة من المنطقة الشرقية

وتوقعوا بأن السُحب الممطرة تتحرك تدريجياً للشرق وتتراجع فرص الأمطار عن أغلب أجزاء منطقتي حائل والقصيم وتشمل أجزاء عِدّة من المنطقة الشرقية تزامُناً مع تكاثر بعض السُحب المتفرقة شمالاً نواحي الجوف والحدود الشمالية وتبوك

وقال خبراء الرصد الجوي بأن رقعة الأمطار في السعودية تتسع مع ساعات المساء على الجوف والحدود الشمالية وبعض أجزاء منطقة تبوك وجنوب المنطقة الشرقية

وذكروا بأن الهطل يكون على شكل زخات من الثلج على مُرتفعات اللوز وعلقان في منطقة تبوك بالإضافة لبعض مُرتفعات الحدود الشمالية

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