بوتين يعلن استعداده للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني.

وقال الرئيس الروسي حول الحرب الروسية الأوكرانية: "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف بوتين، "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وخسرت روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية الكثير من المعدات والأليات العسكرية الكبيرة في الأشهر الأخيرة

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وأجبرت أوكرانيا روسيا على الانسحاب من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا ومدينة خيرسون في جنوبها وفقا لـ"ُفرانس برس".

وفي وقت سابق أقر الرئيس الروسي بصعوبة الوضع في أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها أعلنت موسكو ضمّها رغم عدم سيطرتها عليها بالكامل.

وستعمل روسيا اعتبارا من أكتوبر اللجوء إلى القصف المكثف للبنى التحتية الأوكرانية، ما يتسبب باستمرار في انقطاع الكهرباء والمياه، حسب "فرانس برس".

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