كيف تحمي نفسك من زيادة الشهية في فصل الشتاء؟، في موسم الشتاء تزداد الشهية لتناول الطعام، عند الكثير من الأشخاص مما يسبب لهم زيادة في الوزن، ومشاكل صحية لكن التحكم في شهيتك ليس أمراً مستحيلاً.

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" بعض النصائح للتحكم في شهيتك خلال فصل الشتاء، لتجنب الأمراض الصحية وزيادة الوزن.

زيادة الشهية في الشتاء

الحرص على تناول الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية القليلة، مثل الزنجبيل والقرفة وشوربة العدس، فهي تمد الجسم بالطاقة والدفء والشبع.

تناول الكثير من الخضراوات والفواكه، سواء بشكلها الصحيح أو على شكل طبق سلطة، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

بالإضافة إلى تناول الأسماك الغنية بالأوميجا 3 مثل السردين، والتونة وغيرها، فهي قليلة السعرات الحرارية ومليئة بالمواد المضادة للأكسدة.

روابط ذات صلة: وزارة التموين.. بدء بيع السلع بأسعار رخيصة من أول يناير 2023، تعرف على الأسعار ومراكز البيع

وتناول منتجات الألبان الخالية من الدسم، وتجنب المنتجات الدسمة مثل الجبن الرومي والشيدر، بينما تناول الحليب واللبن الرائب والزبادي والجبنة قليلة الدسم.

الإكثار من تناول الأطعمة المليئة بالألياف مثل البقوليات والقمح والشوفان، والخبز المصنوع من الدقيق الأسمر لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة.

تناول المشروبات الدافئة من دون حليب كامل الدسم، والمحاولة من التقليل من السكريات والحلويات والمكسرات غير المحمصة غير المملحة.

اتباع أساليب الرياضة والتمارين الرياضية بشكل يومي، سواء في المنزل أو في النوادي، والحرص على تناول المياه بكمية كافية لتجنب الجفاف.

تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة كالحساء بأنواعه المختلفة، واختيار الأنواع قليلة السعرات الحرارية.

تنظيم الساعات بين الوجبات لتجنب زيادة الوزن، وارتداء الملابسة الدافئة لأن الشعور بالبرد سيجعلك تشعر بالرغبة في الأكل أكثر.

تجنب الأطعمة الدهنية والسكرية، لأنها ستجعلك تشعر بالكسل وستؤدي إلى زيادة الوزن مما يجعلك تصاب بأمراض القلب والشرايين.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" بعض النصائح لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء، لحمايتك من أمراض السمنة.

روابط ذات صلة: هل تعود كورونا.. تحذيرات من الموجة الأعنف من كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة في الصين