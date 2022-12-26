كيف يمكنك التخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة؟، يبحث العديد من الناس عن طرق للتخلص من هواتفهم القديمة أو الأجهزة الكهربائية بشكل عام، لعدم استخدامها أو لتبديلها بجديد.

ومن الشائع بين الناس رميها أو بيعها، وسنذكر لكم بعض الطرق أو ما يمكنك فعله للتخلص من الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف المحمولة المستخدمة.

طرق للتخلص من الأجهزة

يمكنك بيع الأجهزة الالكترونية أو الهواتف المحمولة إذا لم يكن بها أي عطل لبيعها بسعر مناسب، لكن إن وجد فيها خلل ستباع بقيمة قليلة.

بالإضافة الى استبدالها حيث يمكن استبدال الأجهزة القديمة مقابل جهاز جديد مع دفع فرق أو بنفس القيمة للجهاز القديم.

ويعد منح الجهاز من أفضل الطرق وأسهلها، فيمكنك إعطاء جهازك القديم لشخص محتاج عن طريق مواقع إلكترونية للتبرع أو شخص قريب منك.

روابط ذات صلة: كيف تحمي نفسك من زيادة الشهية في فصل الشتاء؟

بينما إعادة تدوير الأجهزة من الطرق التي يمكنك اتخاذها، وذلك يعمل على محاربة التلوث البيئي لكن لا ينصح بتدوير الأجهزة الصغيرة مثل سماعات الهاتف، وفأرة الكمبيوتر.

ويتخذ بعض الأشخاص وسيلة الحرق للتخلص من الأجهزة الالكترونية القديمة أو الهواتف المحمولة، لكن لا ينصح بهذا الحل لما له من مخاطر كبيرة على النفس والبيئة.

وينصح خبراء التأكد قبل بدأ أي طريقة للتخلص من الأجهزة الالكترونية والهواتف أو الحواسيب، من عدم احتوائها على بياناتك الشخصية، لذا يجب لإفراغ الذاكرة قبل رميها.

روابط ذات صلة: حساسية الفول السوداني والمكسرات, كيف تتفادى الاصابة بها؟