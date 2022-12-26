أغزر من مكة.. محافظ الإسكندرية يتحدث عن حالة الطقس، في ظل التقلبات الجوية تتصدر محركات البحث في مصر عن اخبار الطقس في مصر اليوم الاثنين 26-12-202.

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في مصر اليوم الاثنين منخفضة ما يسود طقس خريفي مائل للبرودة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين في مصر استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس خريفي مائل للبرودة.

حالة الطقس في مصر

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عن تفاصيل حالة الطقس بالمحافظة، أمس الأحد، وما تسببت به العاصفة التي ضربت البلاد.

وأوضح الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" أن "موجة الطقس الحالية التي ضربت المحافظة هي نوة الفيضة الصغرى والتي بدأت خفيفة يوم الخميس الماضي".

وتابع "كانت ذروتها اليوم، مؤكدًا أن الدولة نفذّت 10 مشروعات لاستيعاب مياه الأمطار".

وأضاف أن المناطق التي شهدت تراكم مياه الأمطار؛ شبكات الصرف فيها قديمة ومتهالكة؛ ولا تستطيع استيعاب هذه المياه.

وأشار إلى أن سبب هذه الأزمة هي العشوائية التي شهدتها الإسكندرية على مدار عشرات السنين، كما أن الدولة تنفذ مشروعًا قوميًا لاستيعاب مياه الأمطار.

ولفت الشريف إلى أن نجحت المحافظة في سحب الكثير من كميات الأمطار التي تراكمت في الشوارع، وهذا أدى لعدم تعطيل الحركة المرورية رغم بطئها.

وقال إن محافظة الإسكندرية شهدت أمطار أغزر من نظيرتها على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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حالة الطقس في السعودية

وخلال ساعات الصباح من اليوم الاثنين تكون درجة الحرار منخفضة ما يؤدي إلى تساقط زخات من الأمطار على أجزاء عشوائية من شمال وشرق الرياض إدارياً والقصيم وحائل وشرق الحدود الشمالية رفحاء

وقال خبراء الرصد الجوي بأن الأمطار التي تسقط على أنحاء المملكة العربية السعودية تمتد تدريجياً لأجزاء مُتفرقة من المنطقة الشرقية

وتوقعوا بأن السُحب الممطرة تتحرك تدريجياً للشرق وتتراجع فرص الأمطار عن أغلب أجزاء منطقتي حائل والقصيم.

وتشمل أجزاء عِدّة من المنطقة الشرقية تزامُناً مع تكاثر بعض السُحب المتفرقة شمالاً نواحي الجوف والحدود الشمالية وتبوك.

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