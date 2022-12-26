الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2023

تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2023
تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2023
سبورت سبورت

الرسالة نت

تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2023، يبحث العديد من الناس عن تردد الزمالك الرياضية الجديد 2023، خلال الساعات القليلة الماضية.

وهي من أشهر القنوات الرياضية، خاصة لمشجعي نادي الزمالك، حيث قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها، وأعلنت عن التردد الجديد.

 

تردد قناة الزمالك الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد القناة: 11449

معدل الترميز: 27500

 

روابط ذات صلة: تردد قناة طيور بيبي Toyor baby الجديد 2023

 

تردد قناة الزمالك الجديد

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4\3

 

روابط ذات صلة: بث مباشر شاهد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، تردد قناة SSC الأولى والثانية الناقلة لدوري روشن السعودي

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274540

كلمات مفتاحية

تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2023 قناة الزمالك الرياضية الجديد 2023 قناة الزمالك الرياضية الجديد قناة الزمالك الرياضية تردد قناة الزمالك تردد قناة الزمالك الرياضية قناة الزمالك تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.