تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد 2023، يبحث العديد من الناس عن تردد الزمالك الرياضية الجديد 2023، خلال الساعات القليلة الماضية.

وهي من أشهر القنوات الرياضية، خاصة لمشجعي نادي الزمالك، حيث قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها، وأعلنت عن التردد الجديد.

تردد قناة الزمالك الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد القناة: 11449

معدل الترميز: 27500

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تردد قناة الزمالك الجديد

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 4\3

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