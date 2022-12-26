هل يعود ميسي لسان جيرمان.. ليونيل ميسي يعلن هذه شروطي أثار عدم وجود ميسي في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي ما جعل عشاق الدائرة المستديرة هل يعود ميسي لسان جيرمان وليونيل ميسي يعلن هذه شروطي

وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي المتوج مؤخرًا بلقب كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر لم يعلن موعد عودته إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي حتى الآن.

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وميسي لا يزال يقضي فترة راحته في بلاده مع أسرته بعد فوزه بكأس العالم مونديال قطر 2022 وفق صحيفة "أوليه" الأرجنتينية

وتأكد غياب ميسي عن مواجهة ستراسبورج القادمة في الدوري الفرنسي، مع احتمالية عدم مشاركته أمام نيس أيضًا في الجولة التالية، وضد شاتورو في كأس فرنسا.