تجنب مخاطر التدفئة.. إليك بعض النصائح، تعتبر وسائل التدفئة المختلفة خلال فصل الشتاء، من أهم الطرق التي تجلب الدفء للإنسان، لكن يجب الحذر عند استخدامها لتجنب مخاطرها.

لذا يجب معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام وسائل التدفئة بأنواعها المختلفة، لتجنب الحوادث التي تهدد حياة الأفراد والعائلات.

نصائح استخدام التدفئة بالمنزل

اختيار الموقع المناسب لوضع المدفأة فيه بحيث لا يعيق الحركة وتكون عرضة للسقوط ومراقبة الأطفال لعدم اللعب بالقرب من المدفأة.

بالإضافة إلى تجنب وضع المدفأة قريباً من الستائر والمواد القابلة للاشتعال، وعدم استخدامها لأغراض الطهي أو التسخين أو تجفيف الملابس.

ومراقبة المدفأة باستمرار وعدم الذهاب للنوم وهي مشتعلة خوفا من الحريق أو الاختناق، ويفضل الاحتفاظ ببطانية حريق مناسبة وصالحة للاستعمال لأخذ الحيطة والحذر.

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أنواع المدافئ وطرق الوقاية

المدفأة بالكاز يجب عدم تركها مشتعلة داخل المنزل أثناء النوم، حتى لا تسبب الاختناق للأفراد.

وعدم استخدام مدفأة الكاز داخل الحمام أثناء الاستحمام، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الغازات السامة والخانقة الناتجة عن عملية الاحتراق.

أما عن المدفأة الكهربائية، تجنب توصيلها بالأسلاك المكشوفة والرديئة التي قد تسبب تماساً كهربائيا، وتجنب تحميل الأسلاك والوصلات الكهربائية فوق طاقتها.

أما عن مدفأة الحطب، يجب اشعال الحطب في المدفأة خارج المكان الذي تتواجد فيه الأسرة حتى يشتعل بالكامل وينقطع الدخان المتصاعد منه مع ضرورة التهوية المناسبة.

أما عن مدفأة الغاز، تفقد الخرطوم الواصل بين الاسطوانة وجسم المدفأة واستبدال "الجلدة" مع كل اسطوانة، بالإضافة الى ضرورة التأكد من صلاحية الصمام، والتأكد من عدم وجود تسريب.

أما التدفئة التي تعمل باستخدام مادة الجفت، يجب تجنب حرق مادة الجفت داخل المنزل، والعمل على إشعالها في الخارج للتخلص من الدخان الكثيف الناتج عن بدايات الاحتراق ثم نقلها الى الداخل بواسطة المناقل.

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