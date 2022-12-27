شاهد/ عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قاد عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا الى شروحات مزورة حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.