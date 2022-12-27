مستوطنون يستولون على 5 دونمات في وادي حلوة بالقدس

استولى مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، على 5 دونمات في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

ووفق مصادر مقدسية، فقد هاجم المستوطنون المنطقة، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين بسلوان، بحماية من جيش الاحتلال وشرطته التي اعتقلت ثلاثة شبان.

واعتدت شرطة الاحتلال في الوقت ذاته على الأهالي أثناء تصدّيهم للمستوطنين.

ووفق المصادر ذاتها هذه الأرض تملك عائلة سمرين عقد مزارعة لها، وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما، وهي أرض لا تبعد كثيرا عن المسجد الأقصى المبارك.