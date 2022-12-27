الهيئة المستقلة: الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية عن فتح السدود

حملت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة لجيش الاحتلال عما نتج من أضرار جسمية طالت قطاع غزة جراء فتح سدود المياه.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) أغرقت وللمرة الثانية خلال يومين عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرقي ووسط قطاع غزة، جراء فتحها "ممرات" مياه الأمطار المقامة خلف الشريط الحدودي، صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة.

وأكدت الهيئة أن المياه غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع، ومناطق شرق خان يونس، وشوارع رئيسية، وتكبّد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وإلحاق أضرار مباشرة في أراضيهم.

وحذرت الهيئة من وقوع كارثة إنسانية وبيئية جراء نزوح العشرات من السكان وغرق عشرات المنازل وأراضٍ زراعية بجنوبي القطاع، وذلك بعد تدفق مياه السدود والأودية التي فتحتها سلطات الاحتلال.

وأشارت الهيئة أن فتح السدود المائية فاقم من معاناة سكان قطاع غزة من المنخفض الجوي الحالي، حيث يتابع مواطنون وفرق من الدفاع المدني والبلديات في غزة أحوال الناس بفعل الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل.

وحملت الهيئة المسؤولية القانونية لقوات الاحتلال عما نتج عن هذا التصرف غير المبرر، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.