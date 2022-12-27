معركة في الحمرا.. ما أهمية الأرض التي سُرقت اليوم؟

🛑 تغطية صحفية: "رغم محاولات الأهالي التصدي .. قوات الاحتلال تستولي على أرض الحمرا ببلدة سلوان لصالح المستوطنين وتقوم بتطويقها" pic.twitter.com/Wi1GGwMVo9 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

استولى عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء بحماية جيش الاحتلال على أرض الحمرا في منطقة العين، في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقد اقتحم عشرات المستوطنين بلدة سلوان تحت حماية قوات الاحتلال، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات.

وتعود الأرض لعائلة سمرين منذ أكثر من سبعين عاما، وتقع في موقع مهم في البلدة التي يهددها التهويد.

شاهد/ إصابات واعتقالات خلال تصدي أهالي سلوان لاستيلاء الاحتلال على أرض الحمرا بالقدس

وعقب الاستيلاء على الأرض، قام المستوطنون بتسييجها وإقامة غرف بداخلها ومنع المواطنين من الاقتراب منها.

🛑 تغطية صحفية: "إصابة مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال في محيط أرض الحمرا وذلك خلال محاولة الأهالي التصدي لسرقة الأرض في بلدة سلوان" pic.twitter.com/SRwq8bOCov — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

كما نصب جنود الاحتلال والمستوطنون، كاميرات مراقبة عند مدخل الأرض التي استولوا عليها في حي وادي حلوة.

قطعة الأرض المستولى عليها بموقع مهم في حي سلوان في القدس المحتلة، تعود إلى أملاك دير روم الأرثودكس.

#شاهد #اعتداء للقوات على أهالي بلدة #سلوان بالضرب واصابتهم بجروح عقب استيلاء المستوطنين على قطعة أرض في حي وادي حلوة ببلدة #سلوان pic.twitter.com/zXTRd8MXro — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

الباحث المقدسي رضوان عمرو قال إن أرض الحمرا التي استولى عليها المستوطنون صباح اليوم تعد من أهم الأراضي تاريخيا ودينيا وأثريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ويؤكد عمرو أن الأرض كانت جزءا من النظام المائي لعين سلوان التاريخية، وكانت في الأصل بركتين عظيمتين لتجميع ماء العين والأقصى لخدمة سكان القدس القديمة.

🎥 #شاهد| تركيب كاميرات مراقبة عند مدخل الأرض التي استولى عليها المستوطنون في حي وادي حلوة ببلدة سلوان pic.twitter.com/OO60DjvRCg — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

ويربط عمرو الأرض بآثار بعض الأنبياء قائلا "للأرض علاقة بمعجزات الشفاء التي أتى بها نبي الله عيسى عليه السلام قرب عين سلوان، وببوابة القدس اليمانية التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القدس ليلة الإسراء والمعراج، ولها ارتباط بوجود نبي الله أيوب عليه السلام في السفح الجنوبي للأقصى".