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معركة في الحمرا.. ما أهمية الأرض التي سُرقت اليوم؟

معركة في الحمرا.. ما أهمية الأرض التي سُرقت اليوم؟
معركة في الحمرا.. ما أهمية الأرض التي سُرقت اليوم؟
سبورت سبورت

غزة- الرسالة نت

استولى عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء بحماية جيش الاحتلال على أرض الحمرا في منطقة العين، في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقد اقتحم عشرات المستوطنين بلدة سلوان تحت حماية قوات الاحتلال، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات.

وتعود الأرض لعائلة سمرين منذ أكثر من سبعين عاما، وتقع في موقع مهم في البلدة التي يهددها التهويد.

شاهد/ إصابات واعتقالات خلال تصدي أهالي سلوان لاستيلاء الاحتلال على أرض الحمرا بالقدس

وعقب الاستيلاء على الأرض، قام المستوطنون بتسييجها وإقامة غرف بداخلها ومنع المواطنين من الاقتراب منها.

كما نصب جنود الاحتلال والمستوطنون، كاميرات مراقبة عند مدخل الأرض التي استولوا عليها في حي وادي حلوة.

قطعة الأرض المستولى عليها بموقع مهم في حي سلوان في القدس المحتلة، تعود إلى أملاك دير روم الأرثودكس.

الباحث المقدسي رضوان عمرو قال إن أرض الحمرا التي استولى عليها المستوطنون صباح اليوم تعد من أهم الأراضي تاريخيا ودينيا وأثريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ويؤكد عمرو أن الأرض كانت جزءا من النظام المائي لعين سلوان التاريخية، وكانت في الأصل بركتين عظيمتين لتجميع ماء العين والأقصى لخدمة سكان القدس القديمة.

ويربط عمرو الأرض بآثار بعض الأنبياء قائلا "للأرض علاقة بمعجزات الشفاء التي أتى بها نبي الله عيسى عليه السلام قرب عين سلوان، وببوابة القدس اليمانية التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القدس ليلة الإسراء والمعراج، ولها ارتباط بوجود نبي الله أيوب عليه السلام في السفح الجنوبي للأقصى".

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