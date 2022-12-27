حقيقة وفاة والدة اللاعب سفيان بوفال خلال إجراء عملية جراحية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، أنباء عن وفاة والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال.

وتعتبر والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال، من أشهر السيدات التي ظهرت في مونديال قطر 2022، بعد أن شاركت ابنها الفرحة في فوز منتخبه بإحدى المباريات.

حقيقة وفاة والدة بوفال

وتبين أن هذه الأخبار شائعة ولا أساس لها من الصحة، وأن والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال، على قيد الحياة وبصحة جيدة.

ويُذكر أن والدة اللاعب الدولي المغربي سفيان بوفال وصلت إلى باريس، قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها.

ونفت أخت اللاعب المغربي كل ما راج من اشاعات عن وفاة أمهم، وقالت عبر حسابها الشخصي انستجرام، "ادعوا معاها الله يشافيها و يطول عمرها"

أخت اللاعب المغربي سفيان بوفال تنفي ما راج من اشاعات عن وفاة أمهم !

ادعوا معاها الله يشافيها و يطول عمرها ❤️ pic.twitter.com/YWSdTPYqhF — Screen Mix (@ScreenMix) December 26, 2022

وعلق أحد المشاركين في منصة "تويتر" "والدة "سفيان بوفال" حية ترزق وبصحة جيدة، الله ينتقم من أي إنسان معندوش شغل وهم في حياته لدرجة إزهاق أرواح الناس رغبة في بعض التفاعل."

والدة "سفيان بوفال" حية ترزق وبصحة جيدة، الله ينتقم من أي إنسان معندوش شغل وهم في حياته لدرجة إزهاق أرواح الناس رغبة في بعض التفاعل. pic.twitter.com/qmaeSIL8Fc — MUÑECO. (@footballholic05) December 26, 2022

وعلق آخر "بعـض الصفحـات تنـشر خـبر وفـاة والـدة بوفـال... ولكـن الحمـدلله تم نفـي هـذا الخـبر و بـأنه والـدة الاعـب في صـحة جيـدة بعـد إجـراء عمـلية جراحـية ناجحـة الحـمدلله"

بعـض الصفحـات تنـشر خـبر وفـاة والـدة بوفـال... ولكـن الحمـدلله تم نفـي هـذا الخـبر و بـأنه والـدة الاعـب في صـحة جيـدة بعـد إجـراء عمـلية جراحـية ناجحـة الحـمدلله 🙏⁦❤️⁩⁦🇲🇦⁩ pic.twitter.com/cfGXqZeVK8 — محمد عطية (@011MOHAMEDATTIA) December 27, 2022

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