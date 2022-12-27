شاهد/ تسريبات حسين الشيخ.. شتم عباس وفرج، وخمسة من قيادات فتح يجب إزاحتهم، انتشرت تسجيلات صوتية مسربة لعضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ تكشف تفاصيل حول معركة الخلافة على منصب أبو مازن.

وجاء في التسجيلات المسربة التي نشرتها وكالة شهاب على لسان الشيخ أن رئيس السلطة محمود عباس الذي يبلغ من العمر 87 عاماً هو شريك في حالة الفوضى.

وتهجم الشيخ على عباس و مدير عام المخابرات ماجد فرج بألفاظ نابية.

وقال الشيخ في التسريبات "أنا بقلكم أبو مازن شريك بالفوضى، هو شريك فيها وله مصلحة في بقائها، ويؤسفني أن أقول هذا الكلام".

🎥 "عباس شريكٌ بالفوضى وله مصلحة في بقائها"

وكالة شهاب تنشر تسجيلات مسرّبة لحسين الشيخ يُهاجم ويشتم فيها محمود عباس وقادة متنفذين في السلطة ضمن "حرب الخلافة على منصب رئيس السلطة" pic.twitter.com/WgdsANG2Xs — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

وظهر الشيخ في التسجيل الصوتي غاضباً من أبو مازن ويبحث عن طريقة للتخلص منه، على غرار ما جرى مع الراحل ياسر عرفات ، وقال: "اليوم الوسيلة تختلف عن قصة عرفات بالكامل".

وقال الشيخ "أنا مع التعايش والصدام مع أبو مازن لأن كلامها بخسّر (يأتي بالخسارة)، مضيفًا "بدك غصب عنك تتعايش معه، بس في نفس الوقت أحيانًا بدك تصطدم معه".

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وتابع "مش كل شيء بده إياه بدنا نمشيله إياه؛ لإني أنا عارف المشروع المركب على دماغه وين.. اللي راكب ع دماغ أبو مازن واحد اثنين ثلاثة أربعة، عني كمان هو لما يكون ماخد موقف وبده يمشيه بيجي بتواقح معك، اليوم هذا الموضوع جوهر القصة".

واعتبر أن هناك خمسة من قيادات مركزية فتح يجب إزاحتهم عن المشهد، وقال: "ترويح أربعة خمسة، مين الخمسة اللي مش مرتحلهم أبو مازن!.. بده يخربش هون وهناك".

وتابع "ما يدور حاليًا داخل حركة فتح معركة خلافة أبو مازن وتتدخل فيها عدة جهات منها الأمن وفتح وغيره لكن هناك خطة مرتبة لذلك". وقال: "معركة خلافة أبو مازن ، الأمن داخل بالموضوع، وشغال في اللعبة هذه، وجزء من المركزية (اللجنة المركزية للحركة) داخل في الموضوع".

حسين الشيخ شدد على أن "اليوم الذي يلي أبو مازن كله جاء في إطار خطة مرتبة"، مضيفًا "اللي يُدبّر هو اللي جاي".

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وأكد الشيخ أن توجه عباس باتجاه تعيين محمود العالول لخلافته في رئاسة حركة فتح، مستدلًا على ذلك بتكليف "أبو مازن" العالول وعزام الأحمد في أحد الموضوعات المهمة.

وكشف تسريب حسين الشيخ غضبه نتيجة ما وصفه استغلال حماس للأوضاع الحالية لحركة فتح والسلطة، قائلًا: "مهو واضح إنه حماس مستغلين الوضع الراهن". وفي تسجيل آخر، شن القيادي في حركة فتح هجومًا على مدير جهاز المخابرات ماجد فرج، وقال: "شو دخل ماجد فرج، حوار فتح مع المصريين، ليش بده ييجي مدير المخابرات؟!"، وأكمل "ما حد عبّره في كل غزة (..) ومش بدك المزبوط، علي الطلاق ما عنده شيء".

وقال الشيخ أنه غضب بشدة حينما علم أن عباس اصطحب فرج معه في الطائرة لإحدى الزيارات الخارجية وقرر في تلك اللحظة عدم الذهاب، وتابع "لما عرفت إنه ماخد ماجد معه بالطيارة قررت إني ما أروحش، عشان أقلك الحقيقة، على إيش ماخد ماجد فرج معك".

وأطلق الشيخ بعد حديثه السابق سلسلة من الشتائم النابية بحق رئيس السلطة محمود عباس ، ووصفه بأن "مخبوط على دماغه" وكان الشيخ خلال التسجيل يتحدث مع شخص عن الخطوات المقبلة في معركة خلافة عباس، ويقول له: "ايش يعني الإجراء اللي بدكم تعملوه يكون نقطة تحول في الحدث، ميدانيًا.. سياسيًا، شو اللي بدكم تعلموه".

وقال حسين الشيخ في التسجيل المسرب إن عباس في حركة فتح "فتح 100 معركة"، مُلمحًا إلى أن ذلك سيكون نهايته.

وأضاف، في التسجيل، "فَتَح (عباس) مائة معركة.. مع جبريل (الرجوب) وعزام (الأحمد) وتوفيق (الطيراوي) ومحمود العالول، وهذا بيعنيEnd Of The Game نهاية اللعبة".

وكانت الرسالة قد نشرت تحقيقا استقصائيا مصورا بعنوان "الوريث" يكشف تفاصيل كاملة حول معركة قيادات فتح على خلافة محمود عباس ابن 87 عاماً

لمشاهدة التحقيق كاملاً من هنا: