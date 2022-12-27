مشروب شائع قد يسبب الوفاة تعرف على التفاصيل، يعد فنجان القهوة عند البعض من المشروبات الأساسية خلال اليوم، لتحسين المزاج وتزيد النشاط بالإضافة إلى أنها لها العديد من الفوائد الصحية.

وينصح الخبراء بعدم الإكثار من شرب القهوة، لأن الإفراط في شربها يؤثر على الصحة، وسنذكر بعض النصائح لمعدل شرب القهوة.

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بعض النصائح لشرب القهوة

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، وتعد مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن والكالسيوم و البوتاسيوم وغيرها.

وكشفت دراسة تابعة لجمعية القلب الأمريكية، إن تناول كوبين أو ثلاثة من القهوة يومياً يرتبط بخطر الموت نتيجة مشكلات في القلب، عند الذين يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.

ويرتفع خطر الموت نتيجة أمراض القلب لدى شاربي القهوة بمعدل كوبين أو أكثر، على العكس من اللذين لا يشربون القهوة.

ويدمن الكثير من الأفراد على شرب القهوة، وهذا خطير جداً على صحتهم خاصة اللذين لديهم ضغط دم عالي أو مرتفع فعلاً.

لذلك ينصح الأطباء بعدم شرب القهوة في حالات معينة لما قد تسببه من عواقب صحية على الجسم.

وهذه أول دراسة تجد رابطا بين تناول القهوة والموت بسبب أمراض القلب لدى المصابين بالارتفاع الكبير في ضغط الدم.

وقال أحد الباحثين في الدراسة إن النتائج تدعم التأكيد على أن المصابين بضغط الدم المرتفع يجب أن يمتنعوا عن الإسراف في شرب القهوة.

ويُذكر أن هذا على عكس شرب الشاي الأحمر بأي كمية كانت لا يترك أثراً على صحة القلب، ومع ذلك ينصح بعدم الإكثار منها، والاعتدال في شرب المشروبات أي كان نوعها.

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