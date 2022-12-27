وزارة التنمية الاجتماعية تعلن عن تجديد المنحة القطرية للعام 2023، يتساءل العديد من الأفراد في قطاع غزة، عن تجديد المنحة القطرية للعام الجديد 2023، حيث تعتبر مصدر دخل للآلاف في القطاع.

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم دولة قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة وتُصرف عبر الأمم المتحدة ومراكز التوزيع الخاصة بها في غزة.

تجديد المنحة القطرية

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، إنه تم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل.

وأوضحت الكحلوت مساء الثلاثاء، أن المنحة القطرية ستوزع على القوائم المعتمدة سابقًا.

منوهة إلى أنه لا تفاصيل حول إضافة أسماء جديدة.

المنحة القطرية

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية، لاستلام 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: لمن استلم أقل من 33 مرة ولا يستفيد الشؤون الاجتماعية.

ثانياً: إضافة عدد من حالات الشئون الاجتماعية للمنحة لمن استلم المنحة قبل عامين بعدد أقل من 7 مرات لمرة واحدة قابلة للتجديد على أن يكون له اسم فعال في المنحة.

ثالثاً: ايقاف عدد من المسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم.

رابعاً: إيقاف من ليس لديه رقم جوال لحين تعديل بياناته عبر نظام الدخول الموحد.

خامساً: تم إيقاف من له تصريح عمل للداخل المحتل وحالته فعال.

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