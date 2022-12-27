لافروف يحذر من صدام القوى النووية

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من صدام محتمل بين القوى النووية العالمية.



وقال لافروف في تصريحات إن" سياسة الغرب في تطويق بلاده "خطيرة للغاية" ومن شأنها الزج بالقوى النووية في صراع مسلح مباشر".



وأوضح في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحاول الاستفادة القصوى من "الصراع الساخن" اقتصاديًا وعسكريًا واستراتيجيًا.



وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة تفعل ما بوسعها من أجل إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.



وأفاد أن البنتاغون رفع سقف الإنفاق العسكري لاحتياجات الجيش الأوكراني، وطالب أعضاء آخرين في التحالف المناهض لروسيا القيام بخطوات مماثلة.