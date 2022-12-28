جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة ، نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 ، والتي تتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدور السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر

كما سيكون لنا موعد مع بعض مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز ، والتي تبدأ بمباراة إنبي والداخلية، وتنتهي بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

فيما ينتهي الدوري الأصفر السعودي. الجولة الرابعة عشرة بعدد قليل من المباريات من بينها مباراة الحزم ضد العين.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 "28-12-2022"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الـ14

الشعلة - الجبلين 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية

الحزم - العين 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية

هجر - العروبة 16:35 مصر، 17:35 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 17

ليدز يونايتد - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة العاشرة

إنبي - الداخلية 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport HD 1

فاركو - فيوتشر 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 2

طلائع الجيش - حرس الحدود 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 3

سيراميكا كليوباترا - الأهلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport HD 1