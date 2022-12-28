تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 HD على النايل سات ، يزداد البحث عن تردد قناة الفجر 2023 الجزائرية على نايل سات وعرب سات خلال الساعات القليلة الماضية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

نجحت قناة الفجر في عرضها الأول على شاشتها عام 2015 في قيامة ارطغرل.

كما أن قناة الفجر قناة جزائرية مجانية غير مشفرة تبث برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات طوال اليوم دون توقف أو تشفير القناة.

ما هي البرامج التي تبث على قناة الفجر الجزائرية؟

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل ساتبرنامج الغاز من الجزائر، وبرنامج تاج الصحة الخاص بك، وبرنامج TopNet، وبرنامج Wash You Tell. ب

رنامج غير جيد، رسالة إلى برنامج الضمير، برنامج Box Office، برنامج في هذا اليوم، برنامج Kashi camera أو الكاميرا الخفية.

مباريات كأس الملك الإسباني، برامج إخبارية محلية وعالمية على مدار الساعة، ديني برامج اجنبية مدبلجة اسبوعيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 HD على النايل سات

القمر الاصطناعي نايل سات

تكرار 12034

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

عامل تصحيح الخطأ 5/6