مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال في جنين واعتقالات بالضفة الغربية

تصدى مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة جنين، وأطلقوا النار صوب القوة المقتحمة لبلدة جبع قضاء جنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار خلال اقتحامها بلدة جبع قضاء جنين، فيما داهم جنود الاحتلال مناطق عدة بجنين منها يعبد وعرابة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بيت لحم، وهما المواطن بلال كليب بمنطقة جبل النواورة، والشاب إيهاب زواهرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون شمال محافظة طولكرم، فيما نفذ مقاومون عملية إطلاق نار صوب جيش الاحتلال في منطقة الطور بمحافظة نابلس.

وطالت اعتقالات الاحتلال مواطناً من مخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة، وهو مجاهد جاد الحق حماد، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 21 عملا مقاوما، تضمنت 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وزجاجة حارقة، و4 عمليات تصدي للمستوطنين وعمليتي حرق مركبات للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.