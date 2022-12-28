الاحتلال يقر قانونا يسمح بسحب الجنسية من فلسطينيي الداخل المحتل

وقّع رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو مع شركائه في اليمين الديني عدداً من الاتفاقيات الائتلافية، وكان أبرزها، الترويج لقانون يتعلق بسحب الجنسية والإقامة من فلسطيني أدين بعمل نضالي ضد (إسرائيل)، وترحيله بعد ذلك من وطنه.

ونقلت وسائل إعلامية أن مشروع القانون هذا قدمه بالفعل عضوا الكنيست "أوريت ستروك" و"آفي ديختر".

وينص على أنه إذا كان الفلسطيني مواطناً داخل دولة الاحتلال أو مقيماً في القدس ويتلقى تعويضاً من السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية التي نفذها خلال فترة وجوده في سجون الاحتلال، سيكون من الممكن سحب جنسيته أو إقامته وإبعاده عن القدس.