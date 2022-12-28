تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول Chrome Web Store، فما هو "كروم ويب ستور" وما مزاياه؟

سنقدم لكم من موقع "الرسالة نت" بعض المعلومات عن "كروم" والفرق بين كل من اللاب توب وكروم بوك، مزايا وعيوب كل جهاز.

الفرق بين اللاب توب وكروم بوك

أجهزة الكروم بوك تعتبر أكثر حداثة من جهاز اللابتوب العادي، لكن من المهم قبل الشراء أن تعرف الفرق بينهم لتشتري المناسب لك.

ويُعتبر جهاز الـ Chromebook هو جهاز كمبيوتر محمول أخف وزنا من اللاب توب يعمل بنظام التشغيل Chrome OS من جوجل.

وهو نظام تشغيل خفيف الوزن يعتمد إلى حد كبير على متصفح Chrome كواجهة مستخدم رئيسية، وهو ما يعني ببساطة أن أي شيء تريد القيام به على متصفح Chromeيمكنك القيام به على الجهاز.

وشركة جوجل عملاق التكنولوجيا الرقمية صممت نظام التشغيل Chrome OS ليكون قادرًا على تشغيل التطبيقات من Chrome Web Store أو Google Play Store مع وجود الآلاف من التطبيقات والاختيارات التي تغطي جميع الأساسيات.

ومن معالجات الكلمات وجداول البيانات إلى التحرير السريع للصور والألعاب الخفيفة، والعديد من هذه التطبيقات تعمل على Chromebook حتى والجهاز ليس متصلًا بالإنترنت.

مزايا كروم بوك

من مزايا الكروم بوك أنه أرخص ثمنا من اللاب توب العادي، و أنه عادة أخف وزنا يسهل حمله والتنقل به، مع بطارية غالبا ما تكون بالفعل قوية.

بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام جدا خاصة بالنسبة للشخصيات المبتدئة في استخدام الكمبيوتر، أما العيوب فهو أنه يأتي بجودة ومواد خام تبدو رخيصة بالمقارنة مع اللاب توب وليس في نفس قوة تحمل اللاب توب.

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حيث أن الفرق الأساسي هو نظام التشغيل المختلف كلاهما جهاز كمبيوتر محمول مع لوحة مفاتيح وكاميرا وشاشة مدمجة ومع ذلك، على الصعيد التقني الداخلي الاثنان أكثر اختلافًا.

اللاب توب أقوى من كروم بوك

اللاب توب أقوى من كروم بوك ويرجع ذلك إلى أن لديهم عادةً معالجات أكثر اقتدارا تكون من Intel أو AMD مع معالج لرسومات الجرافيك أفضل كثيرا من كروم بوك.

كما أنه عادةً ما تحتوي أجهزة Chromebook على معالج وكارت جرافيك منخفض الأداء عدد قليل جدا من كروم بوك يستخدم معالج Intel Core. والسبب في ذلك أن نظام التشغيل Chrome خفيف بدرجة كافية بحيث لا يحتاج حقًا إلى شريحة قوية لتشغيله، كما أنه يحافظ على انخفاض تكلفة أجهزة Chromebook.

كما تعمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية على أنظمة تشغيل أكثر قوة وهي Windows وmacOS وLinux وهو نظام تشغيل مفتوح المصدر. عادةً ما تتطلب أجهزة قوية بمعالجات أكثر قوة مع وحدات المعالجة المركزية ووحدات

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