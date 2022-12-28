تعرف على ترددات قناة الجزيرة 2023، يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديد 2023، حيث تعتبر من أبرز القنوات الإخبارية في العالم والشرق الأوسط.

سنعرض لكم التردد الجديد من قناة الجزيرة، لمتابعة التغطية الحصرية للأحداث الجارية في جميع دول العالم لحظة بلحظة ولمتابعة الملفات السياسية.

ترددات قناة الجزيرة الجديد

القمر: نايل سات

التردد: 10971 (V)

معدل الترميز: 27500 – 3/4

الجودة: SD

القمر: نايل سات

التردد: 12520 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة: HD

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القمر: سهيل سات

التردد: 11604 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة: SD

القمر: هوت بيرد

التردد:12111 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة: SD

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