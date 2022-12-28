إليك رابط بوابة تسجيل الفلسطينيين الباحثين عن عمل (اعمل)-التفاصيل

وزارة العمل برام الله تعلن عن رابط تسجيل للعمل، وزارة العمل برام الله تعلن عن رابط تسجيل للعمل "اعمل"، يبحث الخريجين في فلسطين عن فرص عمل لتوفير احتياجاتهم، في ظل ارتفاع أعداد البطالة.

وأطلقت العمل عن رابط تسجيل للباحثين عن عمل باسم "اعمل".

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بوابة "اعمل"

أعلنت وزارة العمل برام الله عن إطلاق بوابة تسجيل الباحثين عن العمل "اعمل"، وهي البوابة الالكترونية الرسمية الأولى على شبكة الانترنت.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش أن الوزارة تطلق بوابة من أجل تقديم أفضل الخدمات للباحثين عن العمل.

وأضاف أبو جيش أن هذه البوابة تسعى إلى تسجيل الفلسطينيين الباحثين عن عمل إلكترونياً، في أربعة أسواق عمل مختلفة.

وأوضح أن هذه الأسواق المحلية والدول العربية، وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدول الأجنبية.

لفتح رابط بوابة تسجيل الفلسطينيين الباحثين عن عمل (اعمل) "اضغط هنا".

وأشار إلى أن اختيار أحد الأسواق حسب رغبة الباحث وقدراته ومهاراته، مع توفير إمكانية حرية التنقل حسب فرص العمل التي يوفرها ويعرضها كل سوق عمل على حدة.

ويُذكر أن البوابة الإلكترونية ستكون متاحة أمام كل الفلسطينيين قبل نهاية العام الجاري، من خلال الدخول بكلا أنواع الهواتف سواء أندرويد أو IOS.

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