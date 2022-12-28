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نكاية بالشيخ.. فتح تبحث فك تجميد عضوية الطيراوي بالمركزية

توفيق الطيراوي
توفيق الطيراوي
سبورت سبورت

الرسالة نت– محمود هنية 

كشف مصدر في حركة فتح عن نية مركزية الحركة استئناف عضوية توفيق الطيراوي في اللجنة المركزية. 
وعلقّ عضو اللجنة المركزية عباس زكي لـ"الرسالة نت" بالقول: "لا يوجد ما يمنع من إعادته، وهو من جمّد عضويته، واللجنة التي شكلّت لبحث ملفه أوشكت على الانتهاء". 
من جهته، اعتبر ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية (المفصول)، في حديثه لـ"الرسالة نت"، هذا الإاجراء "نكاية بحسين الشيخ عقب تسريباته الأخيرة.

واعتبر القدوة، عودة الشيخ لا معنى لها، بعد أن جرّد من مختلف مواقعه.
وجمّد الطيراوي عضويته في المركزية، بعد تسريبات صوتية له يتهجمّ فيها على عباس وحسين الشيخ، واصفا الأخير بعديم الشرف والكرامة. 
كما شكّلت فتح لجنة أمنية تبحث في كيفية تسريب وثائق لجان الاستماع لشهود حول اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274699

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