تعرف على حالة الطقس في قطر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بعد تحذيرات من رياح قوية يبحث المواطنون في قطر عن حالة الطقس في قطر اليوم الأربعاء 28-12-2022

حذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من الحالة الجوية في قطر حيث تشهد رياح قوية على بعض مناطق الساحل ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر

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طقس قطر الخميس 29 ديسمبر 2022

ومن المتوقع أن يكون طقس قطر اليوم الخميس 29-12-2022 باردا يصاحبه غبار خفيف أحيانا وسحب متفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة على المناطق الشمالية

ومن المتوقع أن تكون سحب متفرقة مع فرصة لأمطار أحيانا في عرض البحر

درجة الحرارة في قطر اليوم الخميس

فيما تكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة مع هبات تصل إلى 26 عقدة على بعض المناطق أحيانا

ويكون الرياح في قطر الخميس بالبحر شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا فيما يتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا فيما أفادت بأن أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية.

ونشرت الأرصاد الجوية القطرية مواعيد المد والجزر كالتالي:

الدوحة: أعلى مد في السابعة و37 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و59 دقيقة ليلا.

الوكرة: أعلى مد في التاسعة ودقيقتين مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و29 دقيقة ليلا.

مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و14 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السادسة و42 دقيقة مساء.

الخور: أعلى مد في السادسة و46 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و39 دقيقة مساء.

الرويس: أعلى مد في التاسعة و12 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و8 دقائق ليلا.

دخان: أعلى مد في الثانية و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و51 دقيقة مساء.

تشرق الشمس، بحول الله تعالى، الساعة السادسة و18 دقيقة.

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