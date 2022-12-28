وزارة العمل تصدر تنويه هام حول تصاريح العمل الجديدة 2023 أصدرت وزارة العمل بغزة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 تنويهًا مهمًا لأصحاب تصاريح العمل الجديدة 2023

وأوضحت العمل بغزة أن الرسائل المرسلة من هيئة الشؤون المدنية لأصحاب تصاريح العمل الجديدة 2023 بالداخل المحتل ليست تصريح بالسفر للعمل.

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وقالت العمل بغزة: "عمالنا الكرام، أصحاب تصاريح العمل في الداخل المحتل الجديدة والمجددة ، حرصًا منا في وزارة العمل على تسهيل سفركم على المعابر الحدودية بدون إشكاليات، نعلمكم أنّ الرسائل المرسلة من هيئة الشؤون المدنية ليست تصريح بالسفر للعمل".

وأكدت العمل بغزة أنّها سترسل رسائل نصية لأصحاب تصاريح تصاريح العمل الجديدة 2023 ليتمكنوا من الخروج بعد استيفاء الإجراءات الحكومية اللازمة.

رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل 2023 الاستعلام الحكومي

ومن خلال الضغط هـــــــــــــــنــــــــــا يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل الجديدة 2023 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.