عضو بمركزية فتح: الانقسام وتجاهل قرارات المركزي يعبر عن أزمة حقيقة

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنّ "عدم انجاز الوحدة الوطنية واستمرار الانقسام، وتجاهل تنفيذ قرارات المجلس المركزي الرامية لتحديد العلاقة مع الاحتلال، يعبر عن أزمة حقيقية".

وأضاف زكي لـ"الرسالة نت" أن "هذه الازمة هي أكبر من أشخاص، وهي تمثل أزمة قضية". معتبرا وجود محاولة لالهاء البعض على قضية "منصب، والالتفاف عن القضايا التي تتعرض لها القضية".

أشار إلى وجود لجنة أمنية تضم جهازي المخابرات والوقائي تبحث في كيفة تسريب الوثائق من توفيق الطيراوي عضو لجنة مركزية الحركة.

وأوضح أن اللجنة تبحث كل القضايا المتعلقة بالطيراوي، ولم تحسم أمرها باستمرار تجميد عضويته من عدمها في المركزية.

ورفض التعليق على تسريب حسين الشيخ الذي يتهجم فيه الأخير على رئيس السلطة محمود عباس.