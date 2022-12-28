وظائف شاغرة في منظمة الأونروا.. إليك الرابط

أعلنت منظمة الأونروا عن وظائف شاغرة لديها وفق الشروط التي تعلن عنها لكل وظيفة على حدا

وللتعرف على وظائف منظمة الأونروا يمكنك ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول الى الموقع الخاص بوظائف الأمم المتحدة من خلال الضغط هـــــــــنـــــــا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكم.

عليك البحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

ومن ثم التقدم بطلب توظيف للوظيفة المعنية.

ولتتعلم كيفية تقديم الطلب في وظائف منظمة الأونروا من خلال التالي

إليك فيديو يوضح خطوات إنشاء حساب خاص على الموقع الخاص بوظائف الأمم المتحدة الضغط هـــــــــنـــــــا

ومن ثم شاهد هذا الفيديو الذي يوضح خطوات تعبئة الطلب والتقدم لوظيفة الضغط هـــــــــنـــــــا

ولتأخذ إرشادات عامة خلال تقديم طلب وظائف منظمة الأونروا ومتابعته شاهد الفيديو من خلال الضغط هـــــــــنـــــــا