كيف تتخلص من الاكتئاب في فصل الشتاء؟، يتعرض الكثير من الأفراد في فصل الشتاء للاكتئاب أو ما يُسمى بـ"الاكتئاب الموسمي".

وينتج الاكتئاب عن تغيير الفصول خلال العام، وغالباً ما يكون مع بداية الخريف ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء.

وثمة أعراض مختلفة للاكتئاب الموسمي، فما هي طرق الوقاية منه؟، وما هي الطريقة الصحيحة للعلاج؟، والكثير من التساؤلات سنجيب عنها بحسب الخبراء.

أسباب الاكتئاب في الشتاء

يُعد الاكتئاب الموسمي من أنواع الاكتئاب التي تنشأ نتيجة تغير فصول العام، حيث يبدأ وينتهي في نفس الوقت من كل عام، وغالباً عند انتهاء فصل الشتاء.

أما عن أسبابه منها تغيير الساعة البيولوجية، بسبب تغيير عدد ساعات الليل والنهار خلال فصل الخريف والشتاء، وانخفاض فيتامين دال حيث يعمل على الحفاظ على مستويات طبيعية للسيروتونين في الجسم خلال فصل الشتاء.

و انخفاض مستوى السيروتونين ، أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الدماغ التي تؤثر على الحالة المزاجية، وقلة التعرض للشمس قد يؤثر على الحالة النفسية عند الفرد.

وعادة ما يعاني المصاب باكتئاب الشتاء من فقد المتعة في النشاطات اليومية، ويكون سريع الانفعال و يعاني من حالة حزن وفقدان الطاقة ورغبة في النوم لفترات طويلة.

بالإضافة إلى الشعور باليأس والذنب وعدم القيمة، وكذلك عادة ما يتناول النشويات والمواد الكربوهيدراتية بكثرة و السكريات.

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أعراض اكتئاب الشتاء

ومن أعراض الاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الشتاء الحساسية المفرطة، والشعور المتواصل بالتعب وانخفاض مستوى الطاقة.

ومشاكل في التواصل مع الناس، حيث يشعر الشخص بعدم الرغبة بالتواصل الخارجي أو مع أي شخص يقابله، والحساسية الشديدة تجاه الرفض أو النقد.

وشعور بثقل في الذراعين والساقين أكثر من المعتاد، والنوم لفترات مبالغ في طولها، وزيادة في الوزن بسبب الأكل للسعرات الحرارية العالية والجلوس لفترات طويلة.

طرق الوقاية من اكتئاب الشتاء

يُعرف أن ممارسة الرياضة في الشتاء تقلل من الاكتئاب، والتعرض بشكل أكبر لأشعة الشمس، وممارسة الهوايات والأنشطة المبهجة.

والتركيز على الأطعمة الصحية، وتهوية المنزل والعمل على إدخال أشعة الشمس.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" بعض أسباب الاكتئاب الموسمي، والأعراض والوقاية من الاكتئاب في فصل الشتاء.

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