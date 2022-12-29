قانون جديد يثير الجدل ويحاصر ظاهرة الطلاق في مصر- التفاصيل، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية في مصر، قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023، الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأثار جدل كبير في الشارع المصري، حيث يتضمن خطوات جديدة بشأن الزواج والطلاق، منها إنشاء صندوق لرعاية الأسرة.

بالإضافة إلى وثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

القانون الجديد في مصر

جاءت تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعد أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو الماضي بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية.

بحيث يكون متكاملا، وجرى تشكيل لجنة من قبل وزير العدل لإعداد القانون تتكون من 10 قضاة بينهم قاضيتان.

وتلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بالأحوال الشخصية وجرى تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة.

وتتضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الدولة ستلتزم بتوفير مصادر تمويل صندوق رعاية الأسرة ودعمه بالكامل.

الطلاق في القانون الجديد

أصبح للطلاق نظاماً جديداً بحسب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، للحد من الطلاق والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت خلال الزواج.

وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند الزواج والطلاق، وتوثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج.

وعدم ترتب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

روابط ذات صلة: الأرصاد المصرية تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس 29 ديسمبر

الزواج العرفي ومشاكل الخطوبة

تضمنت المسودة الأولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، وشمل مسألة حجب الرؤية على الزوج.

كما منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.

ومن أهم النقاط في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أنه تطرق إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي.

موعد تطبيق القانون

كشف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبدالرحمن محمد عن موعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد.

حيث أكد أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهرين، وبعدها سوف يأخذ المشروع دورته بالكامل أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

حتى يتم الموافقة النهائية عليه، ثم يتم عرض المشروع بالكامل على الحكومة ليتم الموافقة النهائية عليه وبعدها يتم تطبيق القانون الجديد.

روابط ذات صلة: كيف تتخلص من الاكتئاب في فصل الشتاء؟