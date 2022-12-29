لكلى نظيفة تعرف على فوائد البقدونس والطريقة الصحيحة لاستخدامه، يتساءل البعض عن فوائد واستخدامات البقدونس، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ويعتبر البقدونس من الخضراوات الورقية التي تحتوي بشكل خاص على فيتامين ك ويحتوي على كمية جيدة من فيتامين أ ومضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد.

فوائد البقدونس الصحية

البقدونس من الخضراوات التي تقي من السرطان لاحتوائه على كمية كبيرة من فلافون أبيجينين، فى حين أن الطهى أو التجفيف قد يقللان من بعض الفوائد الصحية له.

ويعتبر البقدونس المجفف هو أفضل مصدر طبيعي للأبيجينين، بالإضافة إلى أنه مدر للبول وهو العملية التي تقوم فيها الكلى بإفراز مزيد من التبول من أجل التخلص من مادة في جسمك.

ويعمل البقدونس كمدر طبيعي قوي للبول ويمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وضغط الدم، ويحافظ على صحة الكلى.

روابط ذات صلة: كيف تتخلص من الاكتئاب في فصل الشتاء؟

ويحتوي البقدونس على الفلافونات، وهي الأصباغ الموجودة في بعض النباتات المزهرة ومضادات الأكسدة القوية، التي تحارب السرطان.

ويحافظ على صحة العظام لاحتوائه على فيتامين كاف، ويدعم الفيتامين نمو العظام وكثافة المعادن، ويساعد في الحماية من هشاشة العظام.

كما ويحافظ على صحة العيون بسبب فيتامين أ، الذي يساعد على حماية سطح العين، بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين.

وهما من مضادات الأكسدة التى تساعد على منع التنكس البقعى المرتبط بالعمر.

استخدامات البقدونس

يستخدم لانقاص الوزن من خلال، يقطع البقدونس إلى قطع صغيرة ويفضل باستخدام الخلاط، وعصر ليمونة طازجة ثم وضعهم في الخلاط ويضاف قليل من الماء.

او يشرب عن طريق غلي القليل من البقدونس على نار هادئة ومن ثم تصفية الخليط وشربه.

ويستخدم البقدونس أيضاً في العديد من أنواع السلطات المختلفة.

روابط ذات صلة: مشروب شائع قد يسبب الوفاة تعرف على التفاصيل