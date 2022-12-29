بالصور// رسالتا عِتاب وجهها الطيراوي لعباس.. هذه فحواها

نشر موقع أيقونة الثورة الفتحاوي، رسائل مهمة وجهها اللواء توفيق الطيراوي لرئيس السلطة محمود عباس قدم له خلالها النصيحة واللوم حول الخلافات الداخلية في اللجنة المركزية وسوء الأوضاع التي وصلت لها حركة فتح.

وقال الطيراوي في رسالته لعباس، "بتشويه بعضنا وتاريخنا بالاستغابة ونقل الأحاديث وشحذ السيوف ضد بعضنا وعندما نلتقي نقبل بعضنا وكأننا عشاق بالمظهر خصوم بالجوهر".

وأضاف الطيراوي "سمحنا أن يقولوا علينا في المقاهي والمجالس العامة وما وصل إليه إخواننا في اللجنة المركزية من أن نكون مادة للتندر والسخرية منا أولا ومن غيرنا بعد سنوات، وصلنا وجعلنا من أنفسنا عرضة للتندر وللأسف بعد شهور لأننا تنازلنا عن محبتنا وحرصنا وصلاحيتنا ولم يعد لنا من هذا الموقع غير الاسم".

وتابع " بالله عليكم كم من القرارات الهامة والتاريخية التي تليق باسم ومكانة اللجنة المركزية تم اتخاذها".

ويتساءل الطيراوي " كم من الخطط والبرامج من أجل النهوض بالحركة وعلى أي مستوى من المستويات قد رسمنا".

ويختم " كم من تعميم إلى التنظيم وأعضاء الحركة كتبنا، ولا أريد أن أعدد أكثر من ذلك لأنكم تعرفون ذلك كله".































