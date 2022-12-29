الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير عماد الدين أبو الهيجا

جددت محكمة الاحتـلال العسكرية في سالم الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، بحق الأسير عماد الدين جمال أبو الهيجا من مخيم جنين لمدة 4 أشهر إضافية.

وقالت الأسيرة المحررة بنان أبو الهيجا إن محكمة الاحـتلال جددت اليوم الخميس (29/12/2022)، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لشقيقها الأسير عماد الدين جمال أبو الهيجا من مخيم جنين لمدة 4 شهور.

وأوضحت أبو الهيجا أن شقيقها أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات من عمره، خلال ست اعتقالات سابقة.

ويعاني عماد الدين من أمراض مختلفة داخل سجون الاحتلال أبرزها معاناته خلال الشهور الماضية من آلام شديدة في يده اليمنى وظهره وفي الرأس، كما تماطل إدارة سجن مجدو في علاجه.

والأسير عماد الدين أبو الهيجا متزوج وله أربعة أطفال، لم يحيى معهم حياة أسرية مستقرة بسبب توالي الاعتقالات.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة "عوفر" العسكرية الاستئناف الذي تم تقديمه على تمديد الاعتقال الإداري لشقيقه الأسير عبدالسلام جمال أبو الهيجا.

وذكرت بنان أبو الهيجا أن شقيقها عبد السلام أسير أمضى مجموع اعتقالاته 13 عاماً، وهو معتقل منذ ستة أشهر عن طريق قوات خاصة اختطفته من مكان عمله، في اعتقاله يعد الثامن.

والأسيرين عماد الدين وعبد السلام هما نجلا الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا وشقيقا الشهيد حمزة والأسير عاصم، ووالدتهما أسماء أبو الهيجا وشقيقتهما بنان أسيرتين محررتين.

ووالدهم القيادي في حركة "حماس" الأسير جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عاماً)، أحد قادة معركة مخيم جنين.

واعتقل الشيخ أبو الهيجا أربع مرات منذ عودته لوطنه عام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير عام 2002 الذي حكم فيه بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.

وصنفه الاحتلال بالأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي وقضى فيه نحو 10 سنوات، وخرج منه بعد إضراب الكرامة الذي خاضه الأسرى عام 2012، واستمر 28 يوماً، وأوقفوا خلاله سياسة العزل في حينه.

واستشهد نجله "حمزة" في اشتباك مع جنود الاحتلال في مارس 2014 بعد مطاردة من الاحتلال لعدة سنوات.