وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعتبر بنظر الكثيرين أعظم لاعب في كل العصور والفائز بكأس العالم 3 مرات، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وكتبت ابنة “الملك” كيلي ناسيمنتو على إنستغرام من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر “نشكرك. نحبك بلا حدود ارقد بسلام”.

وكتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر: لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه.حرص نجما كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، على رثاء الأسطورة البرازيلي.

ونشر مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة بالأبيض والأسود مع بيليه، على حسابه بموقع تويتر، وعلق عليها قائلا “لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبدًا”.أما ميسي، الذي توج الأسبوع بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، فنشر صورة له مع بيليه على حسابه في تطبيق إنستغرام، وكتب “أرقد بسلام، يا بيليه”.

المصدر: صحيفة القدس