بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم ضد بلد الوليد لايف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره نادي بلد الوليد وذلك في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها مساء الواحد والثلاثين من ديسمبر المقبل 2022.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لجميع أحداث ومواجهات بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، مباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد