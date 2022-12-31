النصر السعودي يتفق مع رونالدو ويحدد قيمة عقده وموعد وصوله

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

نادي النصر السعودي

ونشر النصر الخبر على حسابه الرسمي في تويتر وأرفقه بصور لرونالدو مع رئيس النادي السعودي مسلي آل معمر، وتعليق جاء فيه "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالمي".

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وكتب النصر على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمّر عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025″، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

النصر السعودي يعلن تعاقده مع رونالدو

وقال آل معمر إن "هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

ونقل النادي عن اللاعب البالغ 37 عاما قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".



وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في نقل أخبار صفقات انتقالات اللاعبين أن توقيع رونالدو قاب قوسين.

وكشف رومانو أن الصفقة باتت في مراحلها الأخيرة، وهي مراجعة العقود بين الطرفين، وتابع "صاحب الأخبار الموثوقة في الانتقالات" أن الصفقة ستمتد حتى 2025 براتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو يتضمن عقود رعايا وإعلانات.

عقد رونالدو يمتد مع النصر

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن عقد رونالدو يمتد مع النصر حتى 2030، وتفاصيل العقد تشير إلى أنه سيكون لاعبا لمدة عامين ونصف، على أن يصبح في المدة المتبقية من العقد سفيرا للملف المشترك بين مصر والسعودية واليونان الذي سيقدم لاستضافة مونديال 2030.

وكشفت "ماركا" أيضا عن أن النصر يسعى لضم نجوم لامعين آخرين، مثل الإسباني سيرجيو راموس زميله السابق في ريال مدريد.

باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة -ومقرها مدريد- أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس (36 عاما) بالانضمام إلى الفريق الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران.

مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي، وإنه لا يحترم المدرب إريك تن هاغ، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس/آب 2021 بعد فوزه بـ8 ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.