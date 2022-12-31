تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، عن حالة الطقس في مناطق مختلفة من القاهرة والإسكندرية.

وتتوقع الهيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، ليكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى.

أما عن السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد يكون الجو معتدل نهاراً، على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أن اليوم ستشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية صباحا.

وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في مصر

تابعت الهيئة، أن درجات الحرارة اليوم السبت، في القاهرة تصل العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

ودرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20، درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20.

ودرجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19، ودرجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21، درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20.