بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون، ستقام اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتساءل الكثير من الناس عن موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

ستكون المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت السعودية والساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية.

وستقوم قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي ببث المباراة.

رابط البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 نقطة حصدها من 15 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر 4 مباريات.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

حارس المرمى ديفيد دي خيا، خط الدفاع ليساندرو مارتينيز، وفيكتور ليندلوف، وديوجو دالوت، لوك شو.

أما عن خط الوسط كاسيميرو، وكريستيان إريكسين، وأنتوني، برونو فيرنانديز.

أما عن خط الهجوم مارسيال، ماركوس راشفورد.



تشكيل وولفرهامبتون المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى سا، خط الدفاع سيميدو، كولينز، كيلمان، آيت نوري.

أما عن خط الوسط، موتينيو، نيفيز، نونيز، هوانج.

أما خط الهجوم كوستا، جيديس.

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