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بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها مباشر اليوم 31/12/2022 يلا شوت والفجر مباشر كورة لايف في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها مباشر اليوم 31/12/2022 يلا شوت والفجر مباشر كورة لايف في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة
بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها مباشر اليوم 31/12/2022 يلا شوت والفجر مباشر كورة لايف في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة
سبورت سبورت

الرسالة سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها مباشر اليوم 31/12/2022 يلا شوت والفجر مباشر كورة لايف في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة، يسعى اتحاد جدة لمواصلة نتائجه المذهلة في الفترة الماضية، وذلك خلال مواجهته مع أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) ضمن الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

الاتحاد يحتل الأن المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة بينما يتصدر الشباب بـ4 نقاط.

من جانبه يحتل أبها المركز السابع برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي

تقام المباراة مساء اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن السعودي

تنقل المباراة عبر قناة "SSC Sport HD1" الحاصلة على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو، عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمدالله، هيلدر كوستا

 

 

 

 

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