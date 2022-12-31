إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في قرية الجلمة شرق جنين

أطلق مقاومون النار، مساء السبت، صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قرية الجلمة شمال شرق جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرى عرانة، وعربونة والجلمة شمال شرق جنين، وشنت حملة تفتيش وتدقيق في كاميرات المراقبة.

وأوضحت أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال لدى اقتحامها قرية الجلمة، فيما اندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عربونة وشنت حملة بحث وتفتيش عن كاميرات مراقبة، واندلعت على إثرها مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عرانة كذلك، وسيرت آلياتها في شوارع وأحياء القرية في خطوات استفزازية.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لتسجل 203 عملا مقاوما، خلال الأسبوع الماضي.



ووفق مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد سجلت الضفة الغربية والقدس في الفترة ما بين 23 _29 ديسمبر، 29 عملية إطلاق نار، وعملية دهس.



وأدت أعمال المقاومة خلال الأسبوع المنصرم، إلى تسجيل 5 إصابات في صفوف الاحتلال، وارتقاء شهيد فلسطيني واحد.



وحطم الفلسطينيون 5 مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال، فيما تصدوا لـ18 اعتداء للمستوطنين.



وشهد الأسبوع اندلاع 76 نقطة مواجهة، 47 إلقاء حجارة، و4 عمليات إلقاء زجاجات حارقة تجاه الاحتلال، فيما شهد خروج 4 مظاهرات، وتفجير 9 عبوات ناسفة.