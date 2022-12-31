عبد العاطي للرسالة: غزة قدمت نموذجا متقدما بوصفها حاضنة للكل الفلسطيني

قال الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس هيئة حشد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، إن "غزة قدمت نموذجا متقدما بوصفها حاضنة للكل الفلسطيني".

وأضاف في تصريح خاص بالرسالة نت، أن "إقامة المهرجانات اليوم لحركة فتح وما سبقها من الفصائل الفلسطينية بأجواء من الحرية، يعكس الروح النضالية التي تنفرد فيها غزة بشكل دائم".

وأكد أن هذه الاحتفالات تعكس الروح الإيجابية التي تبديها الجهات المختصة في غزة تجاه الكل الوطني.

ودعا السلطة الفلسطينية برام الله لتحذو حذو غزة، وتسمح للفصائل الفلسطينية بالعمل بأريحية ودون منغصات أو منع في الضفة.

وأحيت حركة "فتح"، مساء اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها الـ58، بمهرجانين منفصلين بساحة الكتيبة وساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، وسط تأمين وحماية الأجهزة الأمنية.

وشارك الآلاف من أبناء الحركة في حفل الانطلاقة، بعد تأمين وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، منطقة الاحتفال، وتنظيم الحركة المرورية.