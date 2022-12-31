ماذا حذفت وكالة وفا من خطاب حلس بمهرجان الكتيبة بغزة؟

تعمدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) حذف فقرات مهمة من خطاب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض الحركة في المحافظات الجنوبية، أحمد حلس أمام عشرات آلاف الجماهير المشاركة في مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ58، بساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

وتجاهلت الوكالة في تغطيتها لخبر المهرجان، مطالبة حلس بضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي المتعلقة بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والتي لم يلتزم بها.

وقال حلس: لا يجوز أن نبقى ملتزمين بالاتفاقيات مع الاحتلال من جانب واحد، مضيفا "يجب أن يكون موقفنا من الاتفاقيات مع الاحتلال هو الموقف الذي يصون الحقوق ويحافظ على مصالح شعبنا".

كما لم تتطرق وفا في خبرها إلى قول حلس بأنه: "سيكون عام 2023 هو العام الجاد من أجل رفع كل المظالم من أجل الشهداء والموظفين المقطوعة رواتبهم ومن أجل كل الذين يشعرون بالقهر والظلم".

وبطبيعة الحال، لم تشر الوكالة الممولة من خزينة السلطة إلى جهود وزارة الداخلية وأجهزتها الشرطية في قطاع غزة التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين المهرجان، وحماية حلس من اعتداء موظفين محتجين من تفريغات 2005 عليه أثناء تواجده بالمكان.