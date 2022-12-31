المصري للرسالة: حماية حماس لمهرجان فتح تطور في ممارسات الحكم

أشاد الكاتب السياسي هاني المصري ىرئيس مركز مسارات للدراسات، بموقف حركة حماس في السماح لفتح بتنظيم حفل انطلاقتها ال٥٨ بغزة، وتوفير الحماية لقيادتها كما حصل في حماية احمد حلس من غاضبي تفريغات ٢٠٠٥م.

وعد المصري في تصريح خاص ب"الرسالة نت: هذه الإجراءات تعبير عن تطور حماس في ممارسات الحكم، وما من شأنه خلق أجواء إيجابية تدفع تجاه تعزيز الوحدة.

وقال إن الشعب الفلسطيني يقف باحترام كبير أمام هذه الإجراءات التي يحتاجها شعبنا للدفع تجاه وحدة ضرورية في ظل حكومة اليمين الفاشي.

وطالب بضرورة ادراك المخاطر واستغلال فرصة الرفض الكبير لحكومة نتنياهو. والتوجه نحو إنهاء الانقسام.