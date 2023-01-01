الاحتلال يستدعي القيادي جمال الطويل للتحقيق بعد شهر من الإفراج عنه



استدعت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل للتحقيق، بعد شهر من الإفراج عنه.

وأفادت مصادر محلية أن مخابرات الاحتلال استدعت القيادي جمال الطويل (60 عامًا) من البيرة، للتحقيق في معسكر عوفر غرب رام الله.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي الطويل في 28 نوفمبر الماضي، بعد اعتقال دام 18 شهرا في الاعتقال الإداري في سجن النقب الصحراوي.

وكانت قوات خاصة تابعة للاحتلال قد اعتقلت الطويل في يونيو2021، من أمام منزله بمدينة البيرة، وذلك بعد الإفراج عنه في مارس/ آذار 2021، عقب اعتقال إداري دام 8 أشهر.

وأمضى الطويل ما مجموعه 17 عامًا في سجون الاحتلال خلال ما يزيد على 14 اعتقالًا منذ عام 1989، كما جرى اعتقال زوجته عام 2010، وأطلق سراحها بعد قضاء عام في الأسر.

كما أمضت نجلته الصحفية بشرى الطويل أكثر من 4 سنوات خلف القضبان، وأفرج عنها قبل أكثر من أسبوعين، بعد اعتقال إداري استمر 9 شهور في سجون الاحتلال.

ويعد الطويل من قادة حركة حماس البارزين في الضفة الغربية، وشغل سابقا منصب رئيس بلدية البيرة.