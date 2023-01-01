الاحتلال يعتقل القيادي والأسير المحرر عرفات القواسمي من الخليل



اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد القيادي في حركة حماس عرفات القواسمي 58 عاماً بعد اقتحام منزله في الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع السلام وسط مدينة الخليل، وداهمت منزل القواسمي قبل اعتقاله واقتياده الى مراكز التوقيف.

والقيادي القواسمي، أسير محرر أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال، كما تعرض أبناؤه للاعتقال والملاحقة من قبل الاحتلال عدة مرات.

وفي عام 2018 اعتقل قوات الاحتلال القواسمي في ذات يوم حفل زفاف نجله، وقامت بتحطيم محتويات المنزل والتجهيزات للفرح، للتنغيص على العائلة.

وخلال اعتقاله أقدمت السلطة الفلسطينية على قطع راتبه، حيث خاض إضراباً عن الطعام في سجون الاحتلال، برفقة عدد من قيادات الأسرى كنزيه أبو عون وشكري الخواجا.

2017وتعرض نجله محمد للاعتقال في مارس الماضي، وعام 2017 حيث أمضى عدة أشهر في الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد القيادي في حركة حماس، والمرشح عن قائمة القدس موعدنا الشيخ جواد الجعبري 56 عاماً من الخليل.

والجعبري أسير محرر أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال، أفرج عنه من آخر اعتقال في 2 يونيو 2021، حيث أمضى 20 شهراً في الاعتقال الإداري.