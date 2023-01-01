مستوطنون يقتحمون مخزنًا ويدمرون محتوياته بطولكرم

دمر مستوطنون، اليوم الأحد، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال مالك المخزن المزارع تحسين حامد إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بتدمير مستوطنين لمحتويات المخزن وتخريب المعدات الزراعية داخله.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال أسبوع، حيث تعرض هذا المخزن لاعتداء مماثل، عدا عن الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين خلال هذا العام، في الوقت الذي يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم، ويمنعون المزارعين من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.