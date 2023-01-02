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حماس تُعزّي مصر في ضحايا هجوم الإسماعيلية

سبورت سبورت

الرسالة نت-غزة

عزّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصر، في ضحايا الهجوم على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، صباح اليوم الإثنين: نُعرب في حركة المقاومة الإسلامية حماس لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة في الضحايا الذين سقطوا خلال اعتداءٍ على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية.

وأضافت: "إننا وإذ نستنكر هذه الجريمة النكراء، لنعبّر عن تضامننا الكامل مع مصر الشقيقة، سائلين الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن يمنّ على أهاليهم بجميل الصبر وحسن العزاء."

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حماس مصر الإسماعيلية

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