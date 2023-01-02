رابط بث مباشر مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الإثنين، من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وبداية المباراة في تمام الساعة 2.45 مساءًا بتوقيت القاهرة، 3.45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 4.45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

مباراة الزمالك ضد أسوان

ستكون مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الإثنين، على أرضية ملعب "استاد اسوان".

ويلعب فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

ويحتل فريق أسوان المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 6 مباريات.

فرح علي: الزمالك متصدر الدوري في مواجهة قوية أمام أسوان في ظل اعتماد فيريرا على الشباب وسط تألق يوسف أسامة نبيه💥💣.. وتحسن أداء ونتائج أسوان تحت قيادة أيمن الرمادي👏👇#صباح_ONTime pic.twitter.com/k8pyCHMCUE — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 2, 2023

رابط مباراة الزمالك ضد أسوان

وتُنقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري 2022-2023.

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تشكيل فريق الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان، حراسة المرمي محمد عواد، وخط الدفاع أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي

أما عن خط الوسط عمرو السيسي و نبيل دونجا و إمام عاشور و أحمد زيزو، بينما سيكون خط الهجوم يوسف أسامة و سيف الدين الجزيرى.

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